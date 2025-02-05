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4 Şubat reyting sonuçları yayınlandı: Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım seyredildi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
14:54
4 Şubat reyting sonuçları yayınlandı: Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım seyredildi?
4 Şubat 2025 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar" gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Şubat Salı reyting sıralaması belli oldu mu?