4 yaşındaki Berra'nın yaşadığı korkunç olay! Tam 100 tane...

KÜÇÜK BEDENİNE 100 SAÇMA İSABET ETTİ

Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Halen vücudunda saçma olan kızının psikolojik olarak sorunlar yaşadığını kaydeden baba Nevzat Köse, "Çocuğumu kreşten aldım, marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek istedik. Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Hiçbir şekilde bu saldırganları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı" dedi.