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4 yaşındaki Selahattin'in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak
Giriş Tarihi: 21.07.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
10:23
4 yaşındaki Selahattin'in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak
Erzurum'da yürekleri yakan ölüm futbol sahasında yaşandı. 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale devrildi. Minik Selahattin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde kahrolan aile, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.