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Haberler Yaşam 4 yaşındaki Selahattin'in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak
Giriş Tarihi: 21.07.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:23

4 yaşındaki Selahattin'in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak

Erzurum'da yürekleri yakan ölüm futbol sahasında yaşandı. 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale devrildi. Minik Selahattin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde kahrolan aile, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

DHA
4 yaşındaki Selahattin’in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak

4 yaşındaki minik Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun futbol sahasında başına devrilen demir kale yüzünden ağır yaralanması sonucu yaşamını yitirdi. Acı ölüm minik Selahattin'in ailesini kahretti.

4 yaşındaki Selahattin’in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak

4 YAŞINDAKİ SELAHATTİN'İN KAHREDEN SONU!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir sitenin içerisindeki futbol sahasının demir kale direği, 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine devrildi. Çocuk hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, aile ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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4 yaşındaki Selahattin’in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak

Olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Dadaşkent semtindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisindeki parkta bulunan minyatür futbol sahasında oyun oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi.

4 yaşındaki Selahattin’in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak

Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak dedesi Vedat Özdel (57) tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

4 yaşındaki Selahattin’in kahreden sonu! Futbol sahasında başına gelenler yürekleri yaktı: Aile suç duyurusunda bulunacak

Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Abdulkadir Çobanoğlu'nun (42) gözyaşlarına hakim olamadığı namaz sonrası cenaze, Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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