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40 yıl mağarada yaşayan İskender Gündüz öldü! Hayat hikayesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:57
40 yıl mağarada yaşayan İskender Gündüz öldü! Hayat hikayesi şaşırttı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde önce mağarada daha sonra kulübede yalnız yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Civar köylerde yaşayan vatandaşlar, İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve iki dili de konuştuğunu ileri sürüyorlar...