43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Rahatsızlığı ancak 1989 senesinde o daha 8 yaşındayken teşhis edilmiş. Maalesef farkına vardıklarında her şey için geçmiş. Doğumdan hemen sonra anlaşılsaydı çeşitli tedavilerle normal bir hayat sürebilirdi fakat aile durumu çok geç fark etmiş.