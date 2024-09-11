Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
12:34
43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Muquem köyünde yaşayan Audenette Nascimento görünüşüyle insanları şaşkına çeviriyor. Tiroid bezi ve hormonu eksikliği sebebiyle gelişimi duran Audenette 43 yıldır hayatta olmasına rağmen dış görünüşü 2 yaşındaki bir bebekten farksız. Tedavisi maddi yetersizlikten dolayı yapılmayan Audenette'in akıl almaz hikayesi haberin devamında…