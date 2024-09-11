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Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:34

43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Muquem köyünde yaşayan Audenette Nascimento görünüşüyle insanları şaşkına çeviriyor. Tiroid bezi ve hormonu eksikliği sebebiyle gelişimi duran Audenette 43 yıldır hayatta olmasına rağmen dış görünüşü 2 yaşındaki bir bebekten farksız. Tedavisi maddi yetersizlikten dolayı yapılmayan Audenette'in akıl almaz hikayesi haberin devamında…

43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Brezilyalı Maria Audenete do Nascimento aslında 1981 yılında dünyaya gelmesine rağmen, tiroit bezi eksikliği nedeniyle yaşamının 8. ayında gelişimi durduğu için hala bir bebek gibi görünüyor. İşte, görenleri hayrete düşüren ve akıl tutulması yaşatan Audenette'in akılalmaz öyküsü…

43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

AUDENETTE NASCİMENTO KİMDİR?
2 yaşındaki bir bebeğin vücuduna hapsolmuş 31 yaşındaki Audenette Nascimento görenleri hayrete düşürüyor. Tiroid bezlerinin ve tiroid hormonlarının yeterli seviyede olmamasından dolayı 8 aylıkken beyinsel ve bedensel gelişimi tamamlanamadan durmuş.

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43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Brezilya'nın tozlu ve ücra kçşesinde bulunan Muquem köyünde yaşayan Nascimento ailesi tüm günlerini iki çocuğun bakımını yaparak geçiriyor. 18 aylık torunları ve teyzesi Audenette günün büyük çoğunluğunu verandada geçiriyor.

43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Rahatsızlığı ancak 1989 senesinde o daha 8 yaşındayken teşhis edilmiş. Maalesef farkına vardıklarında her şey için geçmiş. Doğumdan hemen sonra anlaşılsaydı çeşitli tedavilerle normal bir hayat sürebilirdi fakat aile durumu çok geç fark etmiş.

43 YILDIR 2 YAŞINDA! 43 yaşındaki bebek Audenette’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

43 yıldır hayatta olmasına rağmen bakıma muhtaç bir bebek olarak hayatına devam eden Audenette konuşamıyor, yürüyemiyor ve bebek bezi kullanmaya mecbur.

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