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44 yıl önce terk edilen köy: Bu fikre kapılanlar kazma kürekle define aramaya koşuyor!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
12:05
44 yıl önce terk edilen köy: Bu fikre kapılanlar kazma kürekle define aramaya koşuyor!
400 yıllık tarihi ile bilinen Emirhan köyü defineciler tarafından talan edildi. Muhtar isyan etti: Geleceğin güzelliklerini mahvediyorlar, bu konudan çok şikayetçiyiz. Buraları gelip, kazıyorlar. Burada bir de yaban keçileri var. Kaçak avcılar da gelip, onları avlıyor. Bu konulardan çok rahatsızız…