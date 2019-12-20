47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor: "Hayatım karardı"

'YAŞADIĞIM ISTIRABI BİR BEN BİLİRİM'

Çay ocağında çalışan Yakup Çakmak, olaydan itibaren büyük sıkıntılar çektiğini, sağlık sorunlarının sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimle oynuyordum. O an kafama fındık ağacının dalı girdi sandım. Kafam kanayınca ailem beni hastaneye götürdü. Hastanede başımda kurşun olduğu söylendi. Doktorlar 'yaşamaz, ölür' dese de ailem beni Ankara'ya götürdü. Orada ameliyat ettiler ve beni felçten kurtardılar. Doktorlar, yaşasam bile ya felç olacağımı ya da sürekli bayılacağımı söylediler. Mermi başımda kaldı. 47 yıldır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzlukla mücadele ediyorum. Başım ağrıdığı için düzenli ağrı kesici alıyorum. Uyku sorunum var, yattığım zaman sanki biri kafama yumruk atıyormuş gibi acıyla sıçrayıp kalkıyorum. Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Çoğu defa ölmek istiyorum. Artık bu acıya katlanamıyorum. Ağrı kesicinin de bir etkisi olmuyor."