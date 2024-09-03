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Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:52

150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

İlk etapta pilot proje olarak başlayan faizsiz kredi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlamıştı. 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği büyük ilgi görmüş ve başvurular alınmıştı. Şimdi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, 150 bin TL faizsiz kredi doğurganlık hızının en düşük olduğu üç bölgede daha hayata geçecek. Peki, Faizsiz evlilik kredisine eklenen 3 yeni il hangileri?

150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

Yeni evlenecek çiftlerin yakından takip ettiği 150 bin TL faizsiz kredi için son dakika gelişmesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Bakan Göktaş yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartların da değiştiğini açıkladı. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi desteği hangi illerde var, şartlar neler?

150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtti.

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150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ

Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlatan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift, söz konusu krediden yararlandı." dedi.

150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

ÜÇ İL DAHİL EDİLDİ

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi.

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