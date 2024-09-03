150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

Yeni evlenecek çiftlerin yakından takip ettiği 150 bin TL faizsiz kredi için son dakika gelişmesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Bakan Göktaş yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartların da değiştiğini açıkladı. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi desteği hangi illerde var, şartlar neler?