Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:52
150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Kapsam genişletildi, gelir kriteri değişti! O şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak
İlk etapta pilot proje olarak başlayan faizsiz kredi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlamıştı. 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği büyük ilgi görmüş ve başvurular alınmıştı. Şimdi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, 150 bin TL faizsiz kredi doğurganlık hızının en düşük olduğu üç bölgede daha hayata geçecek. Peki, Faizsiz evlilik kredisine eklenen 3 yeni il hangileri?