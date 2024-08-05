5 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye müsabakaları merak ediliyor. Bugün mücadele edecek Türk sporcuların müsabaka programına ilişkin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak sorusu yanıt arıyor. İşte 5 Ağustos olimpiyat programı ile Türkiye müsabakaları…