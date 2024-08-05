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Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:50

5 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

Olimpiyatların 11. gününde Türk sporcuların programı ve bugün gerçekleşecek müsabakalar merak ediliyor. Kuzey Tunçelli olimpiyatlarda finale çıkan ilk Türk yüzücü olarak olimpiyatlara adını yazdırırken Esra Yıldız Kahraman, Buse Naz Çakıroğlu, Kayra Özdemir gibi sporcularımız yarı finale ulaştı. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? İşte 5 Ağustos Olimpiyat Programı ile Türkiye'nin bugünkü müsabakaları.

5 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye müsabakaları merak ediliyor. Bugün mücadele edecek Türk sporcuların müsabaka programına ilişkin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak sorusu yanıt arıyor. İşte 5 Ağustos olimpiyat programı ile Türkiye müsabakaları…

5 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

5 AĞUSTOS TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI
Saat 11.05: Atletizm: Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel eleme

Saat 11.05: Atletizm: Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel eleme

Saat 12.45: Artistik Cimnastik: Ferhat Arıcan – Erkekler paralel bar finali

Saat 13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 5-8'inci yarış

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5 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

Saat 13.05: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakçı – Nacra 17 karışık takım 7-9'uncu yarış

Saat 13.15: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 9 ve 10'uncu yarış

Saat 15.40: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 9 ve 10'uncu yarış

Saat 16.00: Güreş – Enes Başar – Grekoromen stil 60 kilo

5 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

Saat 16.00: Güreş – Muhammed Hamza Bakır – Grekoromen stil 130 kilo

Saat 16.00: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo

Saat 18.05: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7'nci ve 8'inci yarış

Saat 20.00: Atletizm – Ersu Şaşma – Erkekler sırıkla atlama final

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