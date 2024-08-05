5 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak?

Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
10:50
Olimpiyatların 11. gününde Türk sporcuların programı ve bugün gerçekleşecek müsabakalar merak ediliyor. Kuzey Tunçelli olimpiyatlarda finale çıkan ilk Türk yüzücü olarak olimpiyatlara adını yazdırırken Esra Yıldız Kahraman, Buse Naz Çakıroğlu, Kayra Özdemir gibi sporcularımız yarı finale ulaştı. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? İşte 5 Ağustos Olimpiyat Programı ile Türkiye'nin bugünkü müsabakaları.