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5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:38
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
14:40
5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...
İzmir'de nikahsız olarak yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü'yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederken, herhangi bir tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.