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Haberler Yaşam 5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:40

5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...

İzmir'de nikahsız olarak yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü'yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederken, herhangi bir tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

İHA
5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...

5 AYLIK HAMİLE SEZEN ÜNLÜ HUNHARCA KATLEDİLMİŞTİ! YENİ GELİŞME...

26 Mart 2020'de İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokakta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen, nikahsız eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı.

5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...

Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

5 aylık hamile Sezen Ünlü hunharca katledilmişti! Yeni gelişme...

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Anıl Yolum SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları ve Sezen Ünlü'nün ailesi ise salonda hazır bulundu.

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