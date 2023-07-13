5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

Ordu'da bir bebek, tıp literatürüne girdi. Özcan (38) ve Özgül (34) Öztürk çiftinin ikinci bebekleri olan İsmail Asil Öztürk yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Doktorlar, iki gün içinde ameliyat olması gerektiğini söyledi. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda yeni bir yemek borusu yapılan İsmail Asil bebek, hızla iyileşti. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, bebeğin tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi. 'Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen hastamız orada yeni doğan döneminde yemek borusu olmaması şüphesiyle hastanemize başvurdular. Yoğun bakım ünitemiz bebeği kabul etti. Bir gün içinde gerekli tetkikleri yapıldıktan sonrada ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu. 1 hafta sonra beslemeye başladık. 10. günde tam besledikten sonra 2 hafta için ailemize bebeği teslim ettik. Şu anda her şey yolunda. Bebeğimiz kilo almış ve genel durumu iyi. Yemek borusu olmayan bir bebeğin yaşama şansı yoktur. Doğduktan sonra renkli filmler çekildikten sonra ameliyat olması gerekiyor. Bu acil, zaruri bir ameliyattır' dedi. ÇOCUĞUMUZU KUCAĞIMIZA ALMAYI BEKLERKEN... Doktorumuz çok güzel bilgilendirdiği için içimiz çok rahatladı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bebeğimizin gelişimi ve beslenmesi iyi' diye konuştu.