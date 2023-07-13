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Haberler Yaşam 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:22

5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

Ordu'da İsmail Asil Öztürk, yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Doktorlar 'Ameliyat olması şart' dedi. Operasyon sonrası bebek hızla iyileşirken doktorlardan uyarı gecikmedi: Çok acil bir ameliyat!

İHA
5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

Ordu'da bir bebek, tıp literatürüne girdi. Özcan (38) ve Özgül (34) Öztürk çiftinin ikinci bebekleri olan İsmail Asil Öztürk yemek borusu olmadan dünyaya geldi.

5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

Doktorlar, iki gün içinde ameliyat olması gerektiğini söyledi. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda yeni bir yemek borusu yapılan İsmail Asil bebek, hızla iyileşti. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, bebeğin tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi.

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5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

"Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen hastamız orada yeni doğan döneminde yemek borusu olmaması şüphesiyle hastanemize başvurdular. Yoğun bakım ünitemiz bebeği kabul etti. Bir gün içinde gerekli tetkikleri yapıldıktan sonrada ameliyatını gerçekleştirdik.

5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

Başarılı bir ameliyat oldu. 1 hafta sonra beslemeye başladık. 10. günde tam besledikten sonra 2 hafta için ailemize bebeği teslim ettik. Şu anda her şey yolunda. Bebeğimiz kilo almış ve genel durumu iyi. Yemek borusu olmayan bir bebeğin yaşama şansı yoktur. Doğduktan sonra renkli filmler çekildikten sonra ameliyat olması gerekiyor. Bu acil, zaruri bir ameliyattır" dedi.

5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

ÇOCUĞUMUZU KUCAĞIMIZA ALMAYI BEKLERKEN...
Baba Özcan Öztürk ise "Çok zor bir süreçti. Kendi çocuğumuzu elimize almayı beklerken yıkıldık. Büyük bir yıkım oldu.

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