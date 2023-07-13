5 binde bir görülüyor: Yemek borusu olmadan doğdu!

Başarılı bir ameliyat oldu. 1 hafta sonra beslemeye başladık. 10. günde tam besledikten sonra 2 hafta için ailemize bebeği teslim ettik. Şu anda her şey yolunda. Bebeğimiz kilo almış ve genel durumu iyi. Yemek borusu olmayan bir bebeğin yaşama şansı yoktur. Doğduktan sonra renkli filmler çekildikten sonra ameliyat olması gerekiyor. Bu acil, zaruri bir ameliyattır" dedi.