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Haberler Yaşam '5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi
Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:54

'5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Hatay Antakya'da oğlu ile oturdukları apartmanda yakalanan Alev Demirok, enkaz altından kendi çabasıyla kurtulmayı başardı ancak oğlu Ali sağ çıkamadı. Acılı annenin 'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmesi ise yürekleri dağlamıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Hatay'da yaptığı binaların yıkılmasıyla yüzlerce insanın ölümüne sebep olan Hikmet Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlayarak Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.

İLKER TURAK
’5 milyon liraya mezar almışız’ diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

’5 milyon liraya mezar almışız’ diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından KKTC'den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

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’5 milyon liraya mezar almışız’ diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

Hatay'da yaptığı binalar yıkılan Özburak İnşaat'ın sahibi Hikmet Günsay'ın ilk belirlemelere göre yaptığı binaların yüzde 25'i yıkılırken, bu binalar arasında Atilla Eren Apartmanı,

’5 milyon liraya mezar almışız’ diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı bulunuyor. İlkokul mezunu olduğu öğrenilen Günsay'ın, 2001 yılında inşaatçılığa başladığı,

’5 milyon liraya mezar almışız’ diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

2005 yılında Özburak İnşaatı kurduğu belirlendi. Bir röportajında bin 500'den fazla konut yaptığını kaydeden Günsay, çektirdiği reklam filminde ise "en iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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