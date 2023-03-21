Haberler Yaşam '5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:54

'5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı! O müteahhit için harekete geçildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Hatay Antakya'da oğlu ile oturdukları apartmanda yakalanan Alev Demirok, enkaz altından kendi çabasıyla kurtulmayı başardı ancak oğlu Ali sağ çıkamadı. Acılı annenin 'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmesi ise yürekleri dağlamıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Hatay'da yaptığı binaların yıkılmasıyla yüzlerce insanın ölümüne sebep olan Hikmet Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlayarak Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.