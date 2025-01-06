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Haberler Yaşam 5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB'de hangi program zirveye yerleşti?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:38

5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB'de hangi program zirveye yerleşti?

5 Ocak 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Yeni yıl haftası sebebiyle birçok dizinin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı. Dün gece TRT 1 ekranlarında Teşkilat tekrar bölümü, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümleri ile seyirci ile buluştu. Sinemaseverler içinse Yedinci Koğuştaki Mucize ve Kıyametten Sonra filmleri yayınlandı. Peki, 5 Ocak reyting sonuçları nasıl şekillendi, hangi program zirveye yerleşti? İşte, dün gecenin reyting birincisi...

5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB’de hangi program zirveye yerleşti?

5 Ocak 2025 Pazar akşamı, yeni yıl haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Ancak TRT 1'de Teşkilat tekrar bölümü, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de Survivor yeni bölümleri izleyicilerle buluştu. Sinema severler için Yedinci Koğuştaki Mucize ve Kıyametten Sonra filmleri de ekranlardaydı. Peki, 5 Ocak reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte zirveye yerleşen program!

5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB’de hangi program zirveye yerleşti?

5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

5 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB’de hangi program zirveye yerleşti?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB’de hangi program zirveye yerleşti?

AB REYTİNG SIRALAMASI

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