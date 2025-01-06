5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB’de hangi program zirveye yerleşti?

5 Ocak 2025 Pazar akşamı, yeni yıl haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Ancak TRT 1'de Teşkilat tekrar bölümü, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de Survivor yeni bölümleri izleyicilerle buluştu. Sinema severler için Yedinci Koğuştaki Mucize ve Kıyametten Sonra filmleri de ekranlardaydı. Peki, 5 Ocak reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte zirveye yerleşen program!