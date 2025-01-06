Haberler
Yaşam
5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB'de hangi program zirveye yerleşti?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
07:38
5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi, Total ve AB'de hangi program zirveye yerleşti?
5 Ocak 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Yeni yıl haftası sebebiyle birçok dizinin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı. Dün gece TRT 1 ekranlarında Teşkilat tekrar bölümü, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümleri ile seyirci ile buluştu. Sinemaseverler içinse Yedinci Koğuştaki Mucize ve Kıyametten Sonra filmleri yayınlandı. Peki, 5 Ocak reyting sonuçları nasıl şekillendi, hangi program zirveye yerleşti? İşte, dün gecenin reyting birincisi...