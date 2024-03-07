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Haberler Yaşam 5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! "Ödül olarak..."
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 15:09

5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! "Ödül olarak..."

Bir anne, beş yaşındaki kızını hala emzirmeye devam ettiğini açıkladıktan sonra sosyal medyada tartışma başlattı. Kızının, emzirildiği zaman küçük kız kardeşini nasıl "kıskandığını" ve kendisinin de onu emzirmemesinin adil olmadığını düşündüğünü açıkladı.

5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! Ödül olarak...

Kendini suçlu hisseden anne, ara sıra onu da 'ödül olarak' emzirmeye başladığını söyledi. "Beş yaşındaki kızımı ara sıra emzirmem kötü mü? Küçük kız kardeşini emzirdiğim için o da istiyor. Bazı geceler yatmadan önce ya da yaptığını bir şeye karşılık ödül olarak onu emmesine izin veriyorum."

Not: Görseller temsilidir.

5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! Ödül olarak...

Bazı kullanıcılar 'çok yaşlı' olduğu için onu bırakmaya çağırırken, diğerleri çocuklarını ergenlik çağına kadar emzirdiklerini itiraf etti.

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5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! Ödül olarak...

Bir kullanıcı şunları söyledi: "Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok. Yedi yaşındaki kızım hâlâ emziriyor, özellikle rahatlamak için. Bunun anne ve çocuk üzerinde çok sakinleştirici bir etkisi var. Üzgün olduklarında onları sakinleştirmenin harika bir yolu ve anne ile çocuk arasındaki bağı güçlendiriyor. Ayrıca gerçekten harika bir duygu."

5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! Ödül olarak...

Başka bir kullanıcı şunları söyledi: "Kaç yaşında bırakmayı düşünüyorsunuz? Peki 12 yaşındaki oğlum da sizce bunu yapabilir mi?"

5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! Ödül olarak...

Üçüncü bir kullanıcı ise, "O istediği sürece devam ederim. Bu, çocuğunuza yalnızca sizin sağlayabileceğiniz bir ihtiyaç. Çocuğunuzla geçirdiğiniz bu değerli zamanın kıymetini bilin" derken, bir başka kullanıcı ise "Ben olsam kızımı ödüllendirmek için farklı bir şey yapmayı tercih ederdim. Bu süreçte babası da küçük kardeşine bakabilrdi" dedi.

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