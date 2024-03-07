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5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! "Ödül olarak..."
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
15:09
5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! "Ödül olarak..."
Bir anne, beş yaşındaki kızını hala emzirmeye devam ettiğini açıkladıktan sonra sosyal medyada tartışma başlattı. Kızının, emzirildiği zaman küçük kız kardeşini nasıl "kıskandığını" ve kendisinin de onu emzirmemesinin adil olmadığını düşündüğünü açıkladı.