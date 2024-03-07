5 yaşındaki kızını emzirdiğini söyleyen anne sosyal medyayı ikiye böldü! "Ödül olarak..."

Bir kullanıcı şunları söyledi: "Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok. Yedi yaşındaki kızım hâlâ emziriyor, özellikle rahatlamak için. Bunun anne ve çocuk üzerinde çok sakinleştirici bir etkisi var. Üzgün olduklarında onları sakinleştirmenin harika bir yolu ve anne ile çocuk arasındaki bağı güçlendiriyor. Ayrıca gerçekten harika bir duygu."