Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
10:42
5 yaşındaki Melike’nin cansız bedeni 6 yıl önce gölde bulunmuştu: “ Bakımsızlıktan öldü göle attım” diyen baba adliyeye sevk edilecek!
İstanbul Arnavutköy'de Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce minik Melike'nin cansız bedeni bulundu. Melike'nin kardeşi geçtiğimiz gün okulda öğretmenine katilin babası olduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmen durumu ekiplere bildirdi. Çocuğun babası Cahit Eşiyok Annesi M.E. ve babanın arkadaşı Z.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken babanın "çocuk bakımsızlıktan öldü bende baraja attım" dediği öne sürüldü. Şüpheliler bugün yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek…