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Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:42

5 yaşındaki Melike’nin cansız bedeni 6 yıl önce gölde bulunmuştu: “ Bakımsızlıktan öldü göle attım” diyen baba adliyeye sevk edilecek!

İstanbul Arnavutköy'de Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce minik Melike'nin cansız bedeni bulundu. Melike'nin kardeşi geçtiğimiz gün okulda öğretmenine katilin babası olduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmen durumu ekiplere bildirdi. Çocuğun babası Cahit Eşiyok Annesi M.E. ve babanın arkadaşı Z.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken babanın "çocuk bakımsızlıktan öldü bende baraja attım" dediği öne sürüldü. Şüpheliler bugün yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek…

Yunus Emre KAVAK
5 yaşındaki Melike’nin cansız bedeni 6 yıl önce gölde bulunmuştu: Bakımsızlıktan öldü göle attım diyen baba adliyeye sevk edilecek!

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı.

5 yaşındaki Melike’nin cansız bedeni 6 yıl önce gölde bulunmuştu: Bakımsızlıktan öldü göle attım diyen baba adliyeye sevk edilecek!

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü tespit edilememişti.

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5 yaşındaki Melike’nin cansız bedeni 6 yıl önce gölde bulunmuştu: Bakımsızlıktan öldü göle attım diyen baba adliyeye sevk edilecek!

O dönem kimliği de belirlenememişti. Polis bulunan cesetle ilgili adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Ancak cesedin o dönem kimliği tespit edilemedi ölüm şekli de belirlenemedi.

5 yaşındaki Melike’nin cansız bedeni 6 yıl önce gölde bulunmuştu: Bakımsızlıktan öldü göle attım diyen baba adliyeye sevk edilecek!

"BABAM ÖLDÜRDÜ"

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Cahit E. Anne M.E: ve eski eş Z.Ö. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

5 yaşındaki Melike’nin cansız bedeni 6 yıl önce gölde bulunmuştu: Bakımsızlıktan öldü göle attım diyen baba adliyeye sevk edilecek!

"BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ GÖLE ATTIM"

Şüpheli babanın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü götürüp göle attım dediği" öne sürüldü. Diğerlerinin ise olayla alakamız yok dedikleri öne sürüldü.

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