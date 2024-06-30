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Haberler Yaşam 50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 13:14

50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!

İzmir'de Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan dün saat 13.00 sıralarında başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınları için havadan ve karadan müdahale başladı. Yangının başladığı andan itibaren bölgedeki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının çıkış anının kamera görüntülerine de ulaşıldı. Sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

İHA
50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan alınan bilgiye göre hobi bahçesinden çıktığı belirlenen yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.

50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!

4 UÇAK, 8 HELİKOPTER, 44 ARAZÖZ, 14 SU İKMAL ARACI
Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı.

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50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!

Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Çeşme'deki yangının izmarit kaynaklı, Menderes'teki yangının da hobi bahçesinden çıktığını açıkladı. Çeşme ve Menderes'teki yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu açıklayan Yumaklı, Selçuk ilçesindeki yangının da çıkış sebebinin araştırıldığını aktardı. Çeşme'de gözaltına alınan şüphelinin O.İ. olduğu öğrenildi.

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