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50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
13:14
50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!
İzmir'de Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan dün saat 13.00 sıralarında başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınları için havadan ve karadan müdahale başladı. Yangının başladığı andan itibaren bölgedeki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının çıkış anının kamera görüntülerine de ulaşıldı. Sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.