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50 Kelimelik Mektuplar konusu ve oyuncuları: 50 Kelimelik Mektuplar ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
16:21
50 Kelimelik Mektuplar konusu ve oyuncuları: 50 Kelimelik Mektuplar ne zaman çekildi?
50 Kelimelik Mektuplar konusu ile 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde yayımlanıyor. Yassıada sürgünlerini merkeze alan yapım bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor. Peki; 50 Kelimelik Mektuplar oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte, dönem filminde tüm merak edilenler: