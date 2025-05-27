50 Kelimelik Mektuplar konusu ve oyuncuları: 50 Kelimelik Mektuplar ne zaman çekildi?

Adnan Menderes döneminde Ulaştırma, Milli Eğitim, Bayındırlık Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Tevfik İleri, bu süreçte Yassıada'ya sürgün edilir. Aylar boyunca ağır koşullar altında kalan İleri, dış dünyayla yalnızca yazmasına izin verilen, en fazla elli kelimeyle sınırlı mektuplarla bağ kurmaya çalışır. Bu mektuplar, hem bir insanın sabrını hem de bir ailenin direncini gözler önüne serer.