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500 bin Euro'luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: "FETÖ bağlantıları araştırılsın"
Giriş Tarihi: 02.01.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
06:50
500 bin Euro'luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: "FETÖ bağlantıları araştırılsın"
Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve Avrupa Birliği projelerinde koordinatörlük yaptığını iddia eden eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy tarafından, Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle 500 bin Euro dolandırıldı. Profesör çiftin, Gürbüz'den aldığı 500 bin Euro ile birlikte toplamda sözde Avrupa Birliği fonlu projeler için 54 milyon 481 bin liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.