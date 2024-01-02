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Haberler Yaşam 500 bin Euro'luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: "FETÖ bağlantıları araştırılsın"
Giriş Tarihi: 02.01.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 06:50

500 bin Euro'luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: "FETÖ bağlantıları araştırılsın"

Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve Avrupa Birliği projelerinde koordinatörlük yaptığını iddia eden eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy tarafından, Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle 500 bin Euro dolandırıldı. Profesör çiftin, Gürbüz'den aldığı 500 bin Euro ile birlikte toplamda sözde Avrupa Birliği fonlu projeler için 54 milyon 481 bin liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
500 bin Euro’luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: FETÖ bağlantıları araştırılsın

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlık yapan ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ersoy, 2016'da Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz ile irtibat kurdu. Ersoy, kendi yazdığı Anatomi kitabının basım ve dağıtımını Gürbüz'ün şirketine yaptırırken, iddiaya göre eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy'un Sağlık Bakanlığından emekli olduktan sonra Avrupa Birliği projelerinde proje koordinatörü olarak çalıştığını, sağlık yayıncılığı ve medikal eğitim alanında çok güzel projeler geldiğini söyleyerek birlikte çalışmak için Gürbüz'ü ikna etmeye çalıştı.

500 bin Euro’luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: FETÖ bağlantıları araştırılsın

500 BİN EURO VERDİ
Bir süre sonra Ersoy'un teklifini kabul eden Gürbüz, yayıncılık projesi adı altında 'Standart income' adı altında teminat yatırırken, Ersoy, Gürbüz'ün yatırdığı paraları her ay geri ödedi. Gürbüz'ün bu şekilde güvenini kazanan Ersoy, Gürbüz'ün hayali olan Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söyleyerek 500 bin Euro teminat istedi. Tesisin yerinin hazır olduğunu söyleyen Ersoy, sözde proje üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Ersoy, Gürbüz'ü Anamur'a götürerek, gösterdiği bir arazinin vakıf tarafından simülasyon eğitim merkezi için tahsis edildiğini, Fatma Füsun Ersoy'a Beatrix isimli birisinden gelen ve içinde Avrupa Birliği koordinatörü olarak isminin geçtiği bir yazı gösterdi. Gürbüz, projenin varlığına inanarak kendi işyeri binasını ipotek ettirerek bankadan kredi çekti ve 500 bin Euro'yu Fatma Füsun Ersoy'un hesabına gönderdi.

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500 bin Euro’luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: FETÖ bağlantıları araştırılsın

'PARAYI ÇALDIRDIM' YALANI
Sözde proje için Gürbüz'den alınan 500 bin Euro'nun Ersoy çifti tarafından 2018'de ödeneceğinin söylenmesi üzerine, ödeme gününde Fatma Füsun Ersoy, bir otomobil firmasının tuvaletinde olay çıkararak Avrupa Birliği binasında Ojen isimli Fransız vatandaşından 3 Milyon Euro proje parası teslim aldığını, bu paranın tuvalette kendisinden gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında böyle bir durumun olmadığı anlaşılarak Ersoy hakkında 'Suç uydurma' suçundan dava açıldı.

500 bin Euro’luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: FETÖ bağlantıları araştırılsın

TOPLAM 54 MİLYON 481 BİN LİRA VURGUN
Gürbüz, 12 Şubat 2018'de 500 bin Euro parasını geri ödemeleri için Fatma Füsun ve Mehmet Ersoy'a telefon açtı, şüphelilerin telefona çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan Gürbüz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Gürbüz'le beraber aralarında eczacı, doktor, mühendis, şirket sahibi birçok kişinin aynı yöntemle paralarının alındığını tespit ederek, şüpheliler hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, şüphelilerin 1 milyon 440 bin Euro ile 57 bin 280 dolar ve 3 milyon 983 bin lira suç geliri elde ettiği tespitine yer verildi.

500 bin Euro’luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: FETÖ bağlantıları araştırılsın

ÇİFTE VATANDAŞLA PARA TRAFİĞİ
MASAK kayıtlara göre Fatma Füsun Ersoy'un banka hesabındaki para hareketliliği 2016 yılının başında başladı. Fatma Füsun 2016 yılının ilk aylarından başlayarak düzenli ve sürekli olarak değişik miktarlarda 'Axel Vivian' isimli bir kişiye para gönderdiği yine MASAK kayıtlarında 'Tolga Batur Yaşar' isimli kişiye de yüklü miktarda para gönderildiği belirtildi. Adı geçen bu iki ismin aynı kişi olduğunu, bu kişinin Türk olduğunu ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığına sahip olduğunu, Fransa'da yaşadığının tespitini içeren belgeler Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına sunuldu.

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