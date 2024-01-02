500 bin Euro'luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı: "FETÖ bağlantıları araştırılsın"

500 BİN EURO VERDİ

Bir süre sonra Ersoy'un teklifini kabul eden Gürbüz, yayıncılık projesi adı altında 'Standart income' adı altında teminat yatırırken, Ersoy, Gürbüz'ün yatırdığı paraları her ay geri ödedi. Gürbüz'ün bu şekilde güvenini kazanan Ersoy, Gürbüz'ün hayali olan Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söyleyerek 500 bin Euro teminat istedi. Tesisin yerinin hazır olduğunu söyleyen Ersoy, sözde proje üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Ersoy, Gürbüz'ü Anamur'a götürerek, gösterdiği bir arazinin vakıf tarafından simülasyon eğitim merkezi için tahsis edildiğini, Fatma Füsun Ersoy'a Beatrix isimli birisinden gelen ve içinde Avrupa Birliği koordinatörü olarak isminin geçtiği bir yazı gösterdi. Gürbüz, projenin varlığına inanarak kendi işyeri binasını ipotek ettirerek bankadan kredi çekti ve 500 bin Euro'yu Fatma Füsun Ersoy'un hesabına gönderdi.