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Haberler Yaşam 500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:48

500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!

Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı sonrası 500 TL banknot basılacağı iddiası gündeme geldi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitterda dün sabah saatlerinden itibaren "500 TL'lik" gündem başlığı ile ilgili açıklama yaptı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, son günlerde sosyal medyada dillendirilen 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok" diye konuştu. Peki 500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? İşte son açıklama

500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!

500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi, çıkacak mı, ne zaman çıkacak sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialara göre dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak 500 TL banknot zaman çıkacak, çıktı mı, gerçek mi sorusu Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tarafından yanıt buldu. İşte 500 TL banknot ve 5 TL banknot paralardaki son durum

500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!

500 LİRALIK BANKNOT MU GELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, son günlerde sosyal medyada dillendirilen 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok" diye konuştu.

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500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!

500 TL BANKNOT VE 5 TL MADENİ PARA BASILACAK MI?

500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia ediliyordu. Konuyla ilgili iddialar araştırma konusu oldu. İddiaların gerçekliği yansıtmadığı hakkında resmi açıklama geldi.

500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!
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