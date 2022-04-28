Haberler Yaşam 500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!

Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:48

500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı!

Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı sonrası 500 TL banknot basılacağı iddiası gündeme geldi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitterda dün sabah saatlerinden itibaren "500 TL'lik" gündem başlığı ile ilgili açıklama yaptı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, son günlerde sosyal medyada dillendirilen 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok" diye konuştu. Peki 500 TL banknot ve 5 TL madeni para ne zaman çıkacak, çıktı mı? 500 TL banknot ve 5 TL madeni para gerçek mi? İşte son açıklama