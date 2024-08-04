Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 11:57

55 yaşındaki Nesih Sezen'in acı sonu! 7.kattan düştü

55 yaşındaki Nesih Sezen'in dengesini kaybetmesi hayatına mal oldu. Çalıştığı inşaatın 7. katından düşen usta, yaşamını yitirdi.

DHA
55 yaşındaki Nesih Sezen’in acı sonu! 7.kattan düştü

Diyarbakır'da kalıp ustası Nesih Sezen (55), çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşünce hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Nesih Sezen’in acı sonu! 7.kattan düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
55 yaşındaki Nesih Sezen’in acı sonu! 7.kattan düştü

İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Nesih Sezen, iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

55 yaşındaki Nesih Sezen’in acı sonu! 7.kattan düştü

Ekiplerin kontrolünde Sezen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Sezen'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

55 yaşındaki Nesih Sezen’in acı sonu! 7.kattan düştü

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen'in cenazesi, sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA