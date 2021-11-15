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Haberler Yaşam 6 asır önce elle yazıldı! Gören hayran kalıyor
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:02

6 asır önce elle yazıldı! Gören hayran kalıyor

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan 15. yüzyıla ait el yazması Kur'an-ı Kerim, yazım şekli ve diğer özellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

İHA
6 asır önce elle yazıldı! Gören hayran kalıyor

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'ne bir vatandaş tarafından bağışlanan Kur'an-ı Kerim, hattat Meliki El Eşberi tarafından 1473 yılında kaleme alındı.

6 asır önce elle yazıldı! Gören hayran kalıyor

El yapımı kâğıtların kullanıldığı Kur'an-ı Kerim'de harfler normalin aksine nesih hat yerine muhakkak hat ile işlendi. Kur'an-ı Kerim'in aslını sadece araştırmacılar görebiliyor.

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6 asır önce elle yazıldı! Gören hayran kalıyor

Vatandaşlar ise gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'in dijital kopyalarına ulaşabiliyor.

6 asır önce elle yazıldı! Gören hayran kalıyor

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Dahiye Karagülle, Kur'an-ı Kerim'i görmek isteyen vatandaşlar dijital kopyalarına ulaşabileceklerini belirtip, "Kütüphanemizin en güzide eserlerinden biriside 15. yüz yıla ait 1473 tarihli el yazması Kur'an-ı Kerim'imiz.

6 asır önce elle yazıldı! Gören hayran kalıyor

Gerçekten görenleri hayran bırakacak derecede güzel yazılmış. Bu Kur'an-ı Kerim'in özelliği ilk sayfada kufi yazıyla başlıklar atılmıştır. Normalde nesih hat ile yazılan Kur'an-ı Kerim burada muhakkak hat ile yazıldığını görmekteyiz.

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