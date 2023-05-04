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6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:23
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
11:23
6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!
Kan donduran vahşet Adana'da yaşandı. İddialara göre eşinin '6 çocuğun 2'si senden değil' sözleri üzerine cinnet getiren adam, katliam yaptı. Eşinin, kayınvalidesinin, engelli kayınbiraderininin boğazlarını kesen katil, o anları sosyal medyada paylaştı. Gönderinin altına ise şu notu yazdı. İşte tüyleri diken diken eden olayın ayrıntıları.