6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP DEHŞET SAÇTI

Durmuş ile eşi İptihel Baba yemek yediği sırada kadın, çocuklarından 2'sinin Durmuş'tan olmadığını söyledi. Bu nedenle tartışan çift, yeniden eve döndü. Tartışmaya kayınpederi Muhammet Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammet Baba (28) da karıştı. Bu sırada Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı.