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Haberler Yaşam 6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:23

6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!

Kan donduran vahşet Adana'da yaşandı. İddialara göre eşinin '6 çocuğun 2'si senden değil' sözleri üzerine cinnet getiren adam, katliam yaptı. Eşinin, kayınvalidesinin, engelli kayınbiraderininin boğazlarını kesen katil, o anları sosyal medyada paylaştı. Gönderinin altına ise şu notu yazdı. İşte tüyleri diken diken eden olayın ayrıntıları.

6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!

Adana'da vahşet… Özgür Durmuş'un (42), şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Olaydan saatler önce birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içen çift sohbet etmeye başladı.

6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP DEHŞET SAÇTI
Durmuş ile eşi İptihel Baba yemek yediği sırada kadın, çocuklarından 2'sinin Durmuş'tan olmadığını söyledi. Bu nedenle tartışan çift, yeniden eve döndü. Tartışmaya kayınpederi Muhammet Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammet Baba (28) da karıştı. Bu sırada Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı.

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6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!

Durmuş, elindeki bıçağın yamulmasıyla mutfaktan aldığı diğer bıçaklarla kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti. Olayda 3 bıçak kullanan ve kanlar içinde kalan eşini yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı.

6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!

HASTANEYE BIRAKIP TESLİM OLDU
Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, diğerlerini kanlar içinde buldu.

6 çocuğun 2’si senden değil! Bunu duyunca 3 kişinin boğazını kesip sosyal medyada paylaştı!

Yapılan kontrolde İnaye Hellak'ın da hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Zeki ile Muhammet Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammet Baba da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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