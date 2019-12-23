6 odalı tek girişli terörist mağarası bulundu!

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Bölgede yapılan arazi aramalarında ise 6 odası bulunan bir doğal mağara tespit edildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



