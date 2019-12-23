6 odalı tek girişli terörist mağarası bulundu!

"Operasyon kapsamında; 22.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 1 adet doğal mağara (Tek girişli, 6 odalı, 1 adet 7x7, 4 adet küçük oda ve 6x6 ebadında yaklaşık 2 metre derinliğinde su havuzu), 8 battaniye, 6 halıfleks (1,5x 3 ebadında), 1 katalitik soba, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kadın iç çamaşırı, 2 polar mont, 2 çift ayakkabı, 1 puşi, 1 adet 30 metrekare branda, 1 çatı sacı, 1 kazma, 8 adet 8'li pil bloğu, 1 bomba atar mühimmatı, 2 adet 81'lik havan mühimmatı, 1 adet 105'lik obüs mühimmatı ele geçirilmiştir. "