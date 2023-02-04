Haberler Yaşam 6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:28

6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

Kırklareli'nde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İki haftalık sömestr tatilinin bitip ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü okul olup olmayacağı bu kapsamda inceleniyor. 6 Şubat Pazartesi Kırklareli'nde okullar tatil mi sorusuyla incelenen konuya ilişkin Valilik açıklamaları takip ediliyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Kırklareli haftalık hava durumu ve son açıklamalar.