Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:28

6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

Kırklareli'nde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İki haftalık sömestr tatilinin bitip ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü okul olup olmayacağı bu kapsamda inceleniyor. 6 Şubat Pazartesi Kırklareli'nde okullar tatil mi sorusuyla incelenen konuya ilişkin Valilik açıklamaları takip ediliyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Kırklareli haftalık hava durumu ve son açıklamalar.

6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

Kırklareli'nde 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi edildi sorusu vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Geçtiğimiz günlerde kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı. 15 tatilin bitişiyle birlikte okullara dönmeye hazırlanan öğrenciler ve veliler, Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Peki, 6 Şubat Pazartesi Kırklareli'nde okullar tatil mi? İşte son durum…

6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

4 ŞUBAT 2023 KIRKLARELİ HAVA DURUMU

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Kırklareli'nde hava sıcaklığının -3 ila -1 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

Kar yağışının görüleceği kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

6 Şubat Pazartesi Kırklareli’nde okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Kırklareli Valiliği açıklama yaptı mı?

Valilikten yapılacak duyurular ışığında haberimiz güncellenecektir.

SON DAKİKA