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Haberler Yaşam 60 yıl sonra bir ilk! Boğaz'da ağlara takıldı! Balıkçılar şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 12:17

60 yıl sonra bir ilk! Boğaz'da ağlara takıldı! Balıkçılar şaştı kaldı

İstanbul Boğazı'na lüfer avlamak için açılan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşlarının ağlarına Sarıyer Büyükdere açıklarında 60 yıldır görülmeyen kılıç balığı takıldı.

60 yıl sonra bir ilk! Boğaz’da ağlara takıldı! Balıkçılar şaştı kaldı

44 yıldır balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce balık avlamak için İstanbul Boğazı'na açıldı. 63 yaşındaki Şengül ve arkadaşları Sarıyer Büyükdere açıklarında lüfer avlamak için denize ağlarına bıraktı.

60 yıl sonra bir ilk! Boğaz’da ağlara takıldı! Balıkçılar şaştı kaldı

Bir süre sonra ağı denizden çıkaran Şaban Şengül ve arkadaşları gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Yakalanması en zor olan balık türlerinden olan kılıç balığı, ağa takılmıştı.

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60 yıl sonra bir ilk! Boğaz’da ağlara takıldı! Balıkçılar şaştı kaldı

60 yıl aradan sonra balıkçıların ağına takılan dev kılıç balığı tekneye çekildi. Şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşayan balıkçılar 50 kilo ağırlığında olan kılıç balığıyla fotoğraf da çekerek o anı unutulmaz kıldı.

60 yıl sonra bir ilk! Boğaz’da ağlara takıldı! Balıkçılar şaştı kaldı

"60 YILDIR BU BALIĞI GÖRMEDİM"

60 yıldır bu balığı görmediğini söyleyen reis Şaban Şengül, "Biz 1978'den beri gırgır balıkçılığı yapıyoruz. Büyükdere'de lüfer avlamak isterken tesadüfen ağın içinden kılıç balığı çıktı. Biz de önemsemedik.

60 yıl sonra bir ilk! Boğaz’da ağlara takıldı! Balıkçılar şaştı kaldı

Böyle telaş da yapmadık ama bu zamana kadar böyle balık tutulmadı. Ama herhalde 60 sene falan diyorlar. Ben çocukluğumda hiç hatırlamıyorum kılıç balığını.

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