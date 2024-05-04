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60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”
Giriş Tarihi: 04.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
06:19
60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”
Adana'nın İmamoğlu İlçesine bağlı Ayvalı köyünde köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki Şerife Arısan'ın ailesi SABAH'a konuştu. 60 yıllık eşini kaybeden Murtaza Arısan, "Uyandığımda yatakta göremedim, kardeşim eşini yeni kaybetmişti. Onun evine helva yapmaya gittiğini zannettim. Meğer soğan toplamaya gitmiş. Gittiğini görseydim onu asla yalnız bırakmazdım. Canımın yarısı gitti" dedi.