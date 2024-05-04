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Haberler Yaşam 60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”
Giriş Tarihi: 04.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 06:19

60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”

Adana'nın İmamoğlu İlçesine bağlı Ayvalı köyünde köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki Şerife Arısan'ın ailesi SABAH'a konuştu. 60 yıllık eşini kaybeden Murtaza Arısan, "Uyandığımda yatakta göremedim, kardeşim eşini yeni kaybetmişti. Onun evine helva yapmaya gittiğini zannettim. Meğer soğan toplamaya gitmiş. Gittiğini görseydim onu asla yalnız bırakmazdım. Canımın yarısı gitti" dedi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı topladığı sırada köydeki köpeklerin saldırısına uğraması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden 6 çocuk annesi Şerife Arısan (80), gözyaşları arasında toprağa verildi. 60 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Murtaza Arısan (81) ile oğlu Suat Arısan (54) acı olaydan sonra ilk kez SABAH'a konuştu.

60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”

Hayat arkadaşını kaybeden Murtaza Arısan, "3 gün önce kardeşimin eşini kaybettik. Sabah eşimi yatakta göremedim. Cenaze evine helva yapmaya gittiğini düşündüm.

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60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”

Soğan toplamaya gittiğini görseydim onu yalnız bırakmazdım. Canımın yarısı gitti" derken, annesini kaybeden Suat Arısan ise, "Anneme saldıran köpekler köyde yaşayan ailelerin. Şu an köpekler belediye tarafından toplandı. Acımız büyük. Kimseden şikayetçi değiliz" dedi.

60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”

SALDIRIYA UĞRADI
Olay, 1 Mayıs'ta İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Arısan soğan başağı toplamak için evlerinin yakınında bulunan tarlaya gitti. Bir süre sonra köpekler yaşlı kadına saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.

60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”

Vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınan yaşlı kadının cenazesinin mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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