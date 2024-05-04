60 yıllık eşini köpeklerin saldırısında kaybeden acılı adam SABAH’a konuştu! “Canımı yarısı gitti”

Soğan toplamaya gittiğini görseydim onu yalnız bırakmazdım. Canımın yarısı gitti" derken, annesini kaybeden Suat Arısan ise, "Anneme saldıran köpekler köyde yaşayan ailelerin. Şu an köpekler belediye tarafından toplandı. Acımız büyük. Kimseden şikayetçi değiliz" dedi.