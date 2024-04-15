62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Çocukluklarında mahkeme ailenin ikizlerle tam olarak ilgilenemeyeceğine karar vererek onları ağır akıl hastalarının tedavi edildiği bir enstitüye yerleştirmiş, oysa ikizlerin akli bir hastalığı yokmuş. Fiziksel engelleri dışında her hangi bir problemlerinin olmadığını söyleyen Lori, kendilerine nasıl bakacaklarını zamanla öğrendiklerini söylemişti.