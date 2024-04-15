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62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:54
62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünya onları konuşuyordu. Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti. Guinness Dünya Rekorlar Kitabına giren şimdiye kadar ki en yaşlı kadın yapışık ikizleri Lori ve George Schappell'in ölümü herkesi şok etti. İşte dünyanın en yaşlı kadın yapışık ikizleri unvanına sahip ikizleri...