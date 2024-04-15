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Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:54

62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Dünya onları konuşuyordu. Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti. Guinness Dünya Rekorlar Kitabına giren şimdiye kadar ki en yaşlı kadın yapışık ikizleri Lori ve George Schappell'in ölümü herkesi şok etti. İşte dünyanın en yaşlı kadın yapışık ikizleri unvanına sahip ikizleri...

62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Leibensperger Cenaze Evleri tarafından yayınlanan ölüm ilanlarına göre, 7 Nisan Pazar günü Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde açıklanmayan nedenlerle vefat ettiler. 62. yaşlarını dolduran siyam ikizleri şimdiye kadar kaydedilen en yaşlı kadın yapışık ikizlerde 9 yıl daha uzun yaşadılar.

62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

18 Eylül 1961'de ABD'nin Pensilvanya kentinde doğan Lori ve George (eski adıyla Dori) kafalarından birbirlerine yapışıklardı. Kardeşler hayati kan damarlarını ve beyinlerinin yüzde 30'unu paylaşıyorlardı.

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62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Çocukluklarında mahkeme ailenin ikizlerle tam olarak ilgilenemeyeceğine karar vererek onları ağır akıl hastalarının tedavi edildiği bir enstitüye yerleştirmiş, oysa ikizlerin akli bir hastalığı yokmuş. Fiziksel engelleri dışında her hangi bir problemlerinin olmadığını söyleyen Lori, kendilerine nasıl bakacaklarını zamanla öğrendiklerini söylemişti.

62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Lori'nin vücudu sağlam ama George'un spina bifidası var bu yüzden yürüyemiyor. Hareket etmek için Lori'nin ittiği tekerlekli sandalye tipi bir tabureye oturuyor.

62 yıl aynı bedende yaşadılar! Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Açıklamada "Lori'nin vücudunda engel yoktu ancak George yürüyemiyordu. Lori'nin ittiği tekerlekli sandalye tipi bir taburede oturuyordu. George bir country şarkıcısı olarak başarılı bir kariyere sahipken, Lori bir bowling oyuncusuydu." denildi.

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