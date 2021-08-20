624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amiri ve kaymakamların isim listesi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya yapılan atamalar ve görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi