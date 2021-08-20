HaberlerYaşam624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amiri ve kaymakamların isim listesi
Giriş Tarihi: 20.08.2021 14:06Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 14:06
624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yeri değişen mülki idare amiri ve kaymakamların isim listesi
Son dakika haberi... İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'e yapılan atamaların isim listesi ve yeni görev yerleri de belli oldu. İşte, görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri