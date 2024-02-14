64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!

İKİ SANIĞA CEZA YAĞDI

Sanıklardan Resul K., iddianamede yer alan ifadesinde, "Hap koyduğum kahveyi ben içecektim ama yanlışlıkla Hatice içti" ifadelerini kullanmıştı. 12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.