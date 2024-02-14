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64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
11:45
64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!
Kocaeli'de Zafer K. ve Resul K., kahvesine uyuşturucu hap koydukları 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'a cinsel istismarda bulundu. Talihsiz kadının hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada elde edilen detaylar kan dondurdu. Yaşlı kadının uyuşturucu nedeniyle zehirlenerek öldüğü belirlenirken Zafer K. ve Resul K., tutuklanarak cezaevine kondu. Resul K.'nın savunması ise kan dondurdu!