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Haberler Yaşam 64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:45

64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!

Kocaeli'de Zafer K. ve Resul K., kahvesine uyuşturucu hap koydukları 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'a cinsel istismarda bulundu. Talihsiz kadının hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada elde edilen detaylar kan dondurdu. Yaşlı kadının uyuşturucu nedeniyle zehirlenerek öldüğü belirlenirken Zafer K. ve Resul K., tutuklanarak cezaevine kondu. Resul K.'nın savunması ise kan dondurdu!

İHA
64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!

Korkunç olay 2020'nin ocak ayında Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde yaşandı. Yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan otopside ise yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!

UYUŞTURUCU HAPTAN ZEHİRLENMİŞ!

Aynı zamanda Çetinbaş'ın uyuşturucu hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiğini anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

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64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!

İKİ SANIĞA CEZA YAĞDI

Sanıklardan Resul K., iddianamede yer alan ifadesinde, "Hap koyduğum kahveyi ben içecektim ama yanlışlıkla Hatice içti" ifadelerini kullanmıştı. 12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.

64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!

RESUL K.'DAN KAN DONDURAN SAVUNMA!

Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

64 yaşındaki kadına hap verip cinsel istismarda bulundu: Savunması kan dondurdu!

Savunması için söz hakkı verilen Resul K., "4 yıldır bu davadan dolayı tutukluyum. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Yağma yapmadım. Hatice telefonumun bozuk olması sebebiyle kendi rızasıyla telefonunu bana vermişti. 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığım kadına yönelik işlediğim iddia edilen nitelikli cinsel saldırı suçunu kabul etmiyorum. Maktulün rızasıyla kendisiyle cinsel birliktelik yaşadım. Kasten adam öldürme yönünden maktule karşı herhangi darp eylemim olmadı. Tüm suçlardan beraatimi talep ediyorum" dedi.

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