64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!

SAVUNMASI KAN DONDURDU!

Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Zafer K., "Kadının rızası olmadan cinsel birliktelik yaşamadım. Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. Resul K. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.



