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64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:12
64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!
Kocaeli'de Zafer K. ve Resul K., kahvesine uyuşturucu hap koydukları 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'ı istismar etti. Talihsiz kadın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybederken Zafer K. ve Resul K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün yapılan duruşmada, iki cani hakkında karar verildi...