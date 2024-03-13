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Haberler Yaşam 64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:12

64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!

Kocaeli'de Zafer K. ve Resul K., kahvesine uyuşturucu hap koydukları 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'ı istismar etti. Talihsiz kadın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybederken Zafer K. ve Resul K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün yapılan duruşmada, iki cani hakkında karar verildi...

İHA
64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!

Korkunç olay 2020'nin ocak ayında Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde yaşandı. Yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan otopside ise yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Çetinbaş'ın extacy hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!

12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alırken, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.

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64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!

SAVUNMASI KAN DONDURDU!
Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Zafer K., "Kadının rızası olmadan cinsel birliktelik yaşamadım. Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. Resul K. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!

HAKİM ACIMADI... İKİSİNE DE CEZA YAĞDI
Sanık Resul K., Hatice Çetinbaş'a yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zafer K'nın ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

64 yaşındaki kadına hap verip istismar etmişlerdi: Cezaları belli oldu!
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