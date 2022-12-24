65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

65 yaş aylığı 2023 yılında diğer sosyal yardımlar gibi zamlı olarak ödenecek. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen bu ödeme, memur zammı doğrultusunda artış gösteriyor. Bu kapsamda 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu yılın son günlerinde sıkça merak ediliyor. Asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak açıklanmasının ardından 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi gibi sorular gündem konusu oldu. İşte 2023 yaşlılık maaşı ve 65 yaş aylığı zammı hakkında detaylar…