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Haberler Yaşam 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 07:55

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

65 yaş aylığı 2023 yılında diğer sosyal yardımlar gibi zamlı olarak ödenecek. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen bu ödeme, memur zammı doğrultusunda artış gösteriyor. Bu kapsamda 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu yılın son günlerinde sıkça merak ediliyor. Asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak açıklanmasının ardından 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi gibi sorular gündem konusu oldu. İşte 2023 yaşlılık maaşı ve 65 yaş aylığı zammı hakkında detaylar…

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

65 yaş maaşı 2023 yılında memur zammı oranının açıklanmasıyla birlikte zamlı olarak ödenecek. Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu da yanıt bulacak. 2022'de bin 684 TL olarak üç ayda bir ödenen yaşlılık maaşı bu yıl zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Düzenli geliri olmayan, bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu yıl yaşlılık maaşı ödemelerini zamlı olarak alacak. Peki, 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi? İşte 2023 65 yaş aylığı zam oranı…

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

YAŞLILIK MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor.

65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. 65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 671 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

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65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) başvurusu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

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