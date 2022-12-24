65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi?

65 yaş maaşı 2023 yılında memur zammı oranının açıklanmasıyla birlikte zamlı olarak ödenecek. Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu da yanıt bulacak. 2022'de bin 684 TL olarak üç ayda bir ödenen yaşlılık maaşı bu yıl zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Düzenli geliri olmayan, bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu yıl yaşlılık maaşı ödemelerini zamlı olarak alacak. Peki, 2023 yaşlılık maaşı ve zamlı 65 yaş aylığı kaç TL olacak, kaç lira ve ne kadar zam geldi? İşte 2023 65 yaş aylığı zam oranı…