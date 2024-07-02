65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!

Milyonları yakından ilgilendiren 65 yaş aylığı 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte değişecek. 65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Bu ödenek açıklanan zam oranı sonrasında değişecek. Peki, Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?