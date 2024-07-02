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65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
13:58
Memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı gibi ödenekler de enflasyona bağlı olarak artıyor. Bu noktada vatandaşların gündeminde 65 yaş aylığı zammı yer alıyor. Bu ödenekten faydalanan milyonları aşkın 65 yaş üstü vatandaş yaşlılık maaş zammı ne kadar olacak takip ediyor. Peki, Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 65 yaş aylığı zammı son durum!