Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:58

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!

Memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı gibi ödenekler de enflasyona bağlı olarak artıyor. Bu noktada vatandaşların gündeminde 65 yaş aylığı zammı yer alıyor. Bu ödenekten faydalanan milyonları aşkın 65 yaş üstü vatandaş yaşlılık maaş zammı ne kadar olacak takip ediyor. Peki, Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 65 yaş aylığı zammı son durum!

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!

Milyonları yakından ilgilendiren 65 yaş aylığı 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte değişecek. 65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Bu ödenek açıklanan zam oranı sonrasında değişecek. Peki, Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!

2024 TEMMUZ AYI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselmesi ön görülüyor.

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!

Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! Yaşlılık maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı son durum!

Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik ücretinin de 220 bin lira civarında olması bekleniyor.

Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

SON DAKİKA