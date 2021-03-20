65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak illere göre risk grupları ayrılmış Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklanmıştı. Tam bu noktada 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek gibi pek çok soruya yanıt aranır olmuştu. Yayınlanan genelgeye göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri ile yasakların devam ettiği iller açıklandı. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ile ilgili detaylar!

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri yine her hafta sonunda olduğu gibi merak ediliyor. İller risk gruplarına ayrılırken 20 yaş altı 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri ve yasağın kalktığı iller de kamuoyu ile paylaşıldı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgi detaylar şöyle;