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üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmasıyla üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri milyonların gündemine gelmişti. Daha önceden risk grubu kategorisinde bulunan vatandaşların yasak saatleri değiştirilirken 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu. Böylelikle ile birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri duyurulmuş oldu.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 23:12
65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak illere göre risk grupları ayrılmış Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklanmıştı. Tam bu noktada 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve kalktı mı, ne zaman bitecek gibi pek çok soruya yanıt aranır olmuştu. Yayınlanan genelgeye göre 20 yaş altı ve ile yasakların devam ettiği iller açıklandı. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ile ilgili detaylar!

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri yine her hafta sonunda olduğu gibi merak ediliyor. İller risk gruplarına ayrılırken 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri ve yasağın kalktığı iller de kamuoyu ile paylaşıldı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgi detaylar şöyle;

65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre ve 20 yaş altı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

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65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl,

Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

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