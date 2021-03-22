65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var ve ne zaman kalkacak?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmasıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri milyonların gündemine gelmişti. Daha önceden risk grubu kategorisinde bulunan vatandaşların yasak saatleri değiştirilirken 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu. Böylelikle sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri duyurulmuş oldu.