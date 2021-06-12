65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu! 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı kalktı mı, var mı?

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşmenin ikinci aşaması devam ederken bilindiği üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma yasağı gibi kısıtlamalarda da yeni kararlar uygulamaya geçmişti. Hal böyleyken milyonlarca kişi halen konuyla alakalı genelgede yer alan detayları merak ediyor. "65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı kalktı mı, var mı?" şeklindeki sorular bu kapsamda gündeme taşınıyor. İşte 1 Haziran tarihinden itibaren uygulamaya geçen kademeli normalleşme kararı ve genelgede 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında yer alan detaylar…