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Haberler Yaşam 65 yaş üstü - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 08:34

65 yaş üstü - 20 yaş altı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Geçtiğimiz hafta başlayan tam kapanma süreciyle beraber 65 yaş üstü ve 20 yaş altı izin saatleri ve seyahat yasağı gibi tüm detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. genelgesine göre; kısıtlamadan muaf olan meslek ve iş yerleri dışında vatandaşların dışarı çıkması ve şehirler arası seyahat etmesi yasaklanırken "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ve tam kapanma sürecine ilişkin tüm detaylar…

20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı izin saatleri gibi detaylar gün içerisinde özellikle bir süredir kısıtlamaya tabi tutulan yaş grupları tarafından gündeme taşınıyor. Tam kapanma öncesinde alınan kararla yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde dışarı çıkabilen bu kişiler şimdilerde bu yasağın devam edip etmediği konusunda detaylı bilgiyi araştırıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Tam kapanmada; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan kişiler seyahat edebilir mi? soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Tüm bu soruların yanıtı ise genelgesi ile netlik kazandı.

20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 20 YAŞ ALTI MARKETE VE BAKKALA GİDEBİLİR Mİ?

tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma sürecinde 20 yaş altının markete, bakkala gitmesinin yasak olup olmadığına ilişkin genelgede bir bilgi yer almıyor. Ancak 65 yaş üstü ve dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimlerince karşılanıyor. Bunun için vatandaşlar 112, 155 ve 156 arayıp yardım isteyebiliyor.

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20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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