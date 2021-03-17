65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Mart ayının başında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan, mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA (DIŞARI) ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller de liste olarak açıklandı.

İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri;