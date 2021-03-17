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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

65 yaş üstü ve saatleri düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Bu gelişme ile beraber 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu kısmen de olsa yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, 65 yaş üzeri - 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ve yasağın kalktığı iller kamuoyu ile paylaşıldı. İçişleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. Öte yandan, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yaptı. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller listesi

Giriş Tarihi: 17.03.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 18:41
65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Mart ayının başında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, 65 yaş üstü ve kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan, mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA (DIŞARI) ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller de liste olarak açıklandı.

İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri;

65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

Peki, 65 yaş üstü ve saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri açıklandı! 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve hangi illerde var?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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