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Haberler Yaşam 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:20

nasıl alınır? E devlet ile başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken seyahat izni ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanma gerçekleştirileceği duyurulunca üstü başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların ise muafiyetlerini gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri yeterli olacak. İl dışına seyahat planları olan risk grubundaki vatandaşlar 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır, sokağa çıkabilir mi gibi sorulara yanıt ararken tüm detaylar genelgede yer aldı.

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

seyahat izni ile ilgili son gelişmeler risk grubundaki vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Tam kapanma sürecinde seyahat planları olanların belli şartları taşıyarak yol izni alabilmesi mümkün. Bilindiği üzere bu yaş grubundaki kişiler belirtilen gün ve saatler haricinde dışarı çıkamıyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve üstü sokağa çıkma yasağı saatleri de belli oldu. Perşembe gününden itibaren tam kapanma uygulanacağından dolayı 65 yaş üstü seyahat belgesi gündeme geliyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası seyahat izni gündeme geldi. Son olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yurttaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği duyuruldu. Böylelikle üstü seyahat için gerekli şartları taşıyanlar izin alabilecek.

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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Seyahat izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan ifadelere göre;

Hafta içi günlerde; ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabiliyor.

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