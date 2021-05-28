İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşme ile değişen sokağa çıkma yasağı saatleri sorgulamaları sürüyor. Bu yaş grubundaki kişiler salgın nedeniyle risk grubunda yer aldığından dolayı belirtilen gün ve saat dilimlerinde dışarı çıkabilecekler. Bu kapsamda; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor? Genelge ile 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!