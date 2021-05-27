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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 08:40

65 yaş üstü ve 18- saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve saatleri nedir, kaçta başlıyor?

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. genelgesi kapsamında ise salgın sürecinde risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerin dışarı çıkma izin saatleri belli oldu. Hal böyle olunca; ve saatleri sorgulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor? Genelge ile 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti.

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor?

saatleri genelgesi ile değişti. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme süreci ile birlikte bu süreç içerisinde bu yaş grubundaki kişiler dışarı çıkma izin saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda; 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor? Genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri.

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor?

18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

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