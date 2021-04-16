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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat izni var mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:46

üstü ve ? ve altı seyahat izni var mı?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamalar yapmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayınlanmıştı. Genelge detayları merak edilirken üstü ve altı seyahat yasağı ile ilgili de yeni karar belli oldu. Risk grubunda bulunan 18 yaş altı ve sokağa çıkma izni saatleri dışında dışarı çıkamazken 65 yaş üstü ve , yasak var mı sorusuna yanıt aranıyor. Son dakika haberi ile duyurulan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; bu yaş grubundaki vatandaşların belirlenen saatlerde dışarı çıkabildiği ifade edildi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi, yasak var mı?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat izni var mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında üstü ve altı seyahat yasağı son gelişmeler yakından takip ediliyor. Vaka sayısının giderek yükselmesi sebebiyle şehirler arası seyahat yasağı alınan en önemli kararlardan biri oldu. Risk grubunda bulunan vatandaşlar konuya yönelik olarak ve , yasak var mı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat yasağı var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Belirli sebepler dolayısıyla muaf olanlar seyahat edebiliyorken konuya yönelik araştırmalar sürüyor…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Ramazan ayında kısmi kapanma başlarken şehirler arası seyahat yasağı ülkenin gündeminden düşmüyor. Artan vaka sayısına paralel olarak hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı bulunurken 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündemine geliyor.

65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat izni var mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI YASAK MI, SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman kalkacağı belli olmazken kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabildiği biliniyor.

üstü ve altının şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

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65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat izni var mı?

GENELGE DETAYLARI ŞÖYLE;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, " ve üzeri ile altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek. Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat izni var mı?

65 YAŞ VE 18 YAŞ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın ve üzeri vatandaşlarımız ile altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek."

65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat izni var mı?

65 YAŞ VE 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

hafta içi günlerde ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

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