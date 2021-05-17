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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 17.05.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 16:58

üstü ve izin saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Salgın sürecinde risk oluşturan üstü ve saatleri ile ilgili gelişmeleri ise milyonların gündeminde yer alıyor. genelgesine göre risk grubu taşıyan vatandaşlara belli saatlerde dışarı çıkma izni veriliyor. Öte yandan 65 yaş üstü 20 yaş altı için şehir içi toplu taşıma kullanma yasağının da geri getirildiği biliniyor. 17 Mayıs'tan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde risk grubundaki vatandaşlar dışarı çıkma gün ve saatlerini merak ediyor. Buna göre; 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 18 yaş altı saatleri ve izin saati

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Normalleşme takvimi kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen genelgesinde üstü ve saatleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken risk grubu teşkil eden vatandaşlar izin saatlerinde değişiklik oldu. Hafta içi dışarı çıkmadan önce ise vatandaşlar kısıtlamaya yönelik bilgileri sorguluyor. 'nca yayınlanan genelgeyle birlikte risk teşkil eden bu yaş grubu dışarı çıkacağı saatleri merak ediyor. Yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri neler? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 18 yaş altı ve son dakika detayları…

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Yeni genelgede konuyla ilgili yer alan ifadeler şöyle;

ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta içi Pazartesi günü itibariyle 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

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65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI

Toplu taşıma kısıtlaması devam eden yaş grubunun seyahat kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldı. Genelgede, ''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan ve üzeri kişiler ile gençler için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.'' ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak. ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.''

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Yeni normalleşme kararına göre; iki doz aşısını da yaptıran vatandaşlara kaldırıldı.

Öte yandan alınan diğer kararlar ise şöyle;

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanması,

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,

YEME-İÇME YERLERİ

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

DİĞER İŞYERLERİ

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parklar.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,

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