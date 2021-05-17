65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti! 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI

Toplu taşıma kısıtlaması devam eden yaş grubunun seyahat kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldı. Genelgede, ''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 18 yaş altı gençler için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.'' ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak. ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.''

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Yeni normalleşme kararına göre; iki doz aşısını da yaptıran vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Öte yandan alınan diğer kararlar ise şöyle;