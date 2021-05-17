65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti! 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Salgın sürecinde risk oluşturan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri ise milyonların gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre risk grubu taşıyan vatandaşlara belli saatlerde dışarı çıkma izni veriliyor. Öte yandan 65 yaş üstü 20 yaş altı için şehir içi toplu taşıma kullanma yasağının da geri getirildiği biliniyor. 17 Mayıs'tan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde risk grubundaki vatandaşlar dışarı çıkma gün ve saatlerini merak ediyor. Buna göre; 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma izni var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve izin saati