65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor?

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ise salgın sürecinde risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerin dışarı çıkma izin saatleri belli oldu. Hal böyle olunca; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri sorgulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor? Genelge ile 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti.