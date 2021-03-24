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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri belli oldu! Hafta sonu hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

üstü ve belli oldu! Hafta sonu hafta içi altı ve kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Mart ayı normalleşme takvimi ile üstü ve gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası risk gruplarını il il ayırırken 65 yaş üstü altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var gibi sorulara yanıt aranıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda bulunan yaştaki vatandaşlar kısıtlamaların biteceği günü iple çekerken İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu. İşte hafta iç hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili detaylar

Giriş Tarihi: 24.03.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 13:10
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri belli oldu! Hafta sonu hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

üstü ve ile ilgili son gelişmeler gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Son olarak risk grubuna göre iller ayrılmış ve 65 yaş üstü ve altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kakmıştı. Kendi illerinde yaşayan vatandaşlar 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi pek çok soruya yanıt arar oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm bu sorular yanıt bulurken İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri duyurulmuş oldu.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri son günlerin en çok merak edilen konusu oluyor. İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklandı. Son dakika gelişmesiyle hafta içi hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri detayları şöyle;

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri belli oldu! Hafta sonu hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre üzeri ve altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri belli oldu! Hafta sonu hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, ve üzeri vatandaşlarımız ile altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl,

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri belli oldu! Hafta sonu hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt

Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri belli oldu! Hafta sonu hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya,

Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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