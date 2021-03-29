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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti! 65 yaş üzeri ve ne zaman kalkacak?

65 yaş üstü ve saatleri düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Bu gelişmenin ile beraber 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı ne zaman kalkacak sorusu kısmen de olsa cevap buldu. 65 yaş üzeri - 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ve yasağın kalktığı iller açıklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller listesi

Giriş Tarihi: 29.03.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 20:45
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gün içerisinde sıklıkla merak ediliyor. Bilindiği gibi, 65 yaş üstü ve kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman kalkacak sorusuna açıklık getirerek mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirdi. İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri;

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Peki, 65 yaş üstü ve saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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