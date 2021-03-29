65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti mi? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gün içerisinde sıklıkla merak ediliyor. Bilindiği gibi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusuna açıklık getirerek mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirdi. İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri;