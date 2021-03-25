65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri neler? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, kalktı mı ve ne zaman bitecek?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili son gelişmeler gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Son olarak risk grubuna göre iller ayrılmış ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kakmıştı. Kendi illerinde yaşayan vatandaşlar 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi pek çok soruya yanıt arar oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm bu sorular yanıt bulurken İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri duyurulmuş oldu.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri son günlerin en çok merak edilen konusu oluyor. İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklandı. Son dakika gelişmesiyle hafta içi hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri detayları şöyle;