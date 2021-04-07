65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ve günleri açıklandı: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri günleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ile birlikte, bu yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayınlanan genelgede 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularının yanıtı belli oldu. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı yasak saatleri günleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusuna açıklık getirerek mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirmişti.

İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izni saatleri;