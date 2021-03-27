65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti

20 yaş altı ve 65 yaşa üstü sokağa çıkma yasağı saatleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere normalleşme kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri illerdeki risk durumuna göre ayrılmıştı. Buna göre düşük ve orta riskli illerde bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı bulunmazken, yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde bu kısıtlamalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu. İşte hafta iç hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili detaylar